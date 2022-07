Serie A, i dieci giocatori più odiati degli ultimi 10 anni: ecco la classifica completa (Di domenica 31 luglio 2022) Ci sono calciatori amati incondizionatamente da tutti: Iniesta, Messi, Pirlo, Modric, per esempio. Calciatori che mettono d'accordo tutti: ma ci sono anche giocatori che a molti risultano antipatici.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 31 luglio 2022) Ci sono calciatori amati incondizionatamente da tutti: Iniesta, Messi, Pirlo, Modric, per esempio. Calciatori che mettono d'accordo tutti: ma ci sono ancheche a molti risultano antipatici....

Annamaria_1961 : RT @lucianocapone: Per la serie “le sanzioni fanno male più a noi che alla Russia”, secondo la World Bank il pil dell’Eurozona nel 2022 far… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: #SerieA, le maglie più costose del 2022/23: #Fiorentina al top, le big inseguono. In Europa sette club italiani nei prim… - SiiocaMilan : RT @CalcioFinanza: #SerieA, le maglie più costose del 2022/23: #Fiorentina al top, le big inseguono. In Europa sette club italiani nei prim… - CalcioFinanza : #SerieA, le maglie più costose del 2022/23: #Fiorentina al top, le big inseguono. In Europa sette club italiani nei… - thetomlinsoff : serie himym, young royals e stranger things, film dieci cose che odio di te -