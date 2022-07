Roma, Gazzetta: “Si prova a chiudere per Wijnaldum, attenzione a Belotti” (Di domenica 31 luglio 2022) Roma Belotti- La Roma continua il suo ritiro in tournèe Israeliana, oggi lavoro di scarico per gli uomini di Mourinho dopo la partita di ieri. I Giallorossi hanno battuto per 1-0 il Tottenham di Conte, su una pennallata da calcio d’angolo di Dybala spicca di testa Ibañez. Il D.S della Roma Tiago Pinto, lavora attivamente sul mercato in entrata, si prova a chiudere per Wijnaldum e spunta il nome Belotti. Ecco le parole della Gazzetta dello Sport che nel suo editoriale è intervenuta così. “La Roma sta provando il doppio colpo mentre cede Shomurodov al Bologna, affare ai dettagli. In mediana ormai è in dirittura d’arrivo Gini Wijnaldum dal Paris Saint-Germain, affare che procede bene ... Leggi su seriea24 (Di domenica 31 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro in tournèe Israeliana, oggi lavoro di scarico per gli uomini di Mourinho dopo la partita di ieri. I Giallorossi hanno battuto per 1-0 il Tottenham di Conte, su una pennallata da calcio d’angolo di Dybala spicca di testa Ibañez. Il D.S dellaTiago Pinto, lavora attivamente sul mercato in entrata, sipere spunta il nome. Ecco le parole delladello Sport che nel suo editoriale è intervenuta così. “Lastando il doppio colpo mentre cede Shomurodov al Bologna, affare ai dettagli. In mediana ormai è in dirittura d’arrivo Ginidal Paris Saint-Germain, affare che procede bene ...

