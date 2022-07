Riscoprirsi amanti di se stessi | “Pane e tulipani” e “La persona peggiore del mondo” Due film a confronto per conoscersi | capirsi e ricominciare

Leggi su locchiodelcineasta

(Di domenica 31 luglio 2022) Quante volte abbiamo pensato di non aver intrapreso la strada giusta nella nostra vita? Quante volte ci siamo ritrovati a chiederci chi siamo davvero e in che direzione ci stiamo muovendo? In questo percorso di crescita e riscoperta di sé, certipossono diventare delle vere e proprie guide inaspettate, dei fari, capaci d’illuminare le nostre vite dal momento della loro prima visione. Source