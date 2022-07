Ricoverato per Covid, non era più tornato a casa: Giampaolo muore dopo otto mesi di calvario (Di domenica 31 luglio 2022) Una morte arrivata dopo otto mesi di sofferenze passate all'ospedale di Belluno tra il reparto di Terapia intensiva e la Pneumologia. Se n'è andato Gianpaolo Pompanin , 74 anni, di Longarone, ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Una morte arrivatadi sofferenze passate all'ospedale di Belluno tra il reparto di Terapia intensiva e la Pneumologia. Se n'è andato Gianpaolo Pompanin , 74 anni, di Longarone, ...

Nell'autunno scorso era stato colpito dal Covid: da qui il ricovero e poi un susseguirsi di complicazioni ... alle 15 nella chiesa arcipretale di Longarone. Per volontà dell'estinto la salma sarà poi ... Morto dopo 8 mesi di calvario in ospedale, positivo al Covid non era più tornato a casa LONGARONE - Se n'è andato Gianpaolo Pompanin, 74 anni, di Longarone, fondatore del Foto Studio Grafica Pompanin specializzato nel settore della comunicazione visiva.