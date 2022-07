Raccoglie e mangia un pesticida Muore a due anni - Cronaca - quotidiano.net

Gigiowind : @ilgiornale Chi semina vento raccoglie tempesta..come era il discorso sui novax? “Vorrei un virus che ti mangia gli… - Gigiowind : @stanzaselvaggia Chi semina vento raccoglie tempesta.... “Vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti… - lauro_valentino : @ItaliaViva @matteorenzi Si! Lui ha a cuore la gente, il popolo, figuratevi che raccoglie firme per abolire il RdC… - giannantonio51 : @MarioFurore Certo grillini toglietevi dalle palle. Solo disastri avete fatto. Mi ricordate la barzelletta di Gassm… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

LONGARONE (Belluno) Un terribile incidente, di quelli che possono capitare a bimbi così piccoli. Nicolò (foto) aveva due anni ed è morto per un malore dopo aver passato la mattina al parco giochi, ...Ne parla apertamente attraverso la sua newsletter On the JLo , cheperiodicamente le ... Ultimamente Jennifer ha rivelato qual è il suo workout abituale , cosadopo l allenamento e in ... Raccoglie e mangia un pesticida Muore a due anni Nicolò (foto) aveva due anni ed è morto per un malore dopo aver passato la mattina al parco giochi, dove ha raccolto – e probabilmente ingerito – qualcosa da terra. Il padre l’ha infatti scoperto con ...GENOVA - Si fa un gran parlare di ecologia e di piani mirati a salvare il mare dall’invasione si plastiche e microplastiche. Ma al di là delle parole, dei convegni e delle ...