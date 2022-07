Pomezia | eventi e melodie al Museo Civico Archeologico Lavinium | primo appuntamento il 4 agosto

(Di domenica 31 luglio 2022) ilvi presenta anche per il mese diun calendario ricco di: Giovedì 4ore 21:30 Il principe, il mago e il flauto magico Avventura musicale liberamente tratta da “Il flauto magico” di W.A. Mozart Una storia avvincente che riprende i temi fondamentali del famoso Singspiel con alcuni dei personaggi fondamentali della storia originale – appositamente scelti per rendere la narrazione più fluida ed adatta al pubblico odierno – e una selezione di arie famosissime e coinvolgenti. Il progetto nasce allo scopo di avvicinare ogni tipo di pubblico, dai ragazzi agli adulti, ad un genere musicale che talvolta viene inteso come distante e incomprensibile. E’ stata creata una messa in scena accattivante, un testo ...

Due mostre fotografiche, due rassegne cinematografiche (una per le commedie, una per i film da regista, da Il mantenuto a I viaggiatori della sera) con i premi speciali a Pupi Avati, Giovanna Ralli, C ...