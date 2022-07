Napoli, la prima per Kim: in campo da titolare con il Maiorca (Di domenica 31 luglio 2022) Kim Min-Jae all’esordio dal primo minuto con il Napoli. Il difensore coreano tra i titolari nel match contro il Maiorca Il Napoli gioca questa sera contro il Maiorca in quel di Castel di Sangro, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.30. L’occasione giusta per vedere all’opera anche Kim Min-Jae, scelto tra i titolari da mister Spalletti. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Luciano Spalletti. A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Ostigard, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Anguissa, Elmas, Politano, Zerbin, Ounas, Petagna. Maiorca: Rajkovic, Copete, Grenier, Abdon, Baba, Rodriguez, Maffeo, Costa, Raillo, Rodriguez, Gaya. All: Aguirre. A disposizione: Roman, Joan, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Kim Min-Jae all’esordio dal primo minuto con il. Il difensore coreano tra i titolari nel match contro ilIlgioca questa sera contro ilin quel di Castel di Sangro, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.30. L’occasione giusta per vedere all’opera anche Kim Min-Jae, scelto tra i titolari da mister Spalletti.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Luciano Spalletti. A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Ostigard, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Gaetano, Anguissa, Elmas, Politano, Zerbin, Ounas, Petagna.: Rajkovic, Copete, Grenier, Abdon, Baba, Rodriguez, Maffeo, Costa, Raillo, Rodriguez, Gaya. All: Aguirre. A disposizione: Roman, Joan, ...

