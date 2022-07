Latina, coppia litiga e lascia la neonata sola in auto: la piccola è positiva alla cocaina (Di domenica 31 luglio 2022) I genitori stavano litigando fuori dalla vettura e non hanno notato le lacrime della piccola. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha emesso d’urgenza un decreto per la sospensione della responsabilità genitoriale e la neonata sarà affidata a un istituto Leggi su corriere (Di domenica 31 luglio 2022) I genitori stavanondo fuori dvettura e non hanno notato le lacrime della. Il Tribunale per i minorenni di Roma ha emesso d’urgenza un decreto per la sospensione della responsabilità genitoriale e lasarà affidata a un istituto

