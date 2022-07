(Di domenica 31 luglio 2022) Non meno deprimente è leggere sui social, chi critica i personaggi famosi o certi politici, leggo talvolta commenti su Berlusconi (ad esempio) perché vuole ancora fare politica, mi imbatto in ...

valegrande73 : @Leos715 La speranza è l’ultima a morire!!! - Ernesto29296958 : RT @Storace: Dal #web di #Libero al #ministero della #Salute altre #manovre dell’ultima ora #Speranza - Danilo45705901 : RT @Storace: Dal #web di #Libero al #ministero della #Salute altre #manovre dell’ultima ora #Speranza - koru_turtle : RT @Storace: Dal #web di #Libero al #ministero della #Salute altre #manovre dell’ultima ora #Speranza - EnricoAntonio68 : RT @Storace: Dal #web di #Libero al #ministero della #Salute altre #manovre dell’ultima ora #Speranza -

ObiettivoNews

... sii anzi fiera di tuo marito che ancora spera in un antico progetto, ricorda che laè sempre l'a morire! Per inoltrare domande alla dottoressa Hropich su questioni sentimentali, ...Secondo alcune indiscrezioni infatti questa potrebbe essere l'stagione del Paradiso delle Signore anche se c'è lache gli ascolti possano cambiare ancora una volta le sorti. ... LA SPERANZA È L'ULTIMA A MORIRE! (Adnkronos) – “Invito tutti alla riflessione. So che è molto dura, i toni forti di Conte e la posizione ferma del Pd danno il quadro di una rottura oggi insanabile, ma continuerò a dire fino all’ultim ...Alessandra, sono Katia, sposata da anni, tutto procede bene ma ultimamente, a mio marito, è venuto in mente di tornare in Università e terminare i ...