Incendio tetto a Lentate sul Seveso intervengono anche i pompieri di Lazzate (Di domenica 31 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Incendio tetto questa mattina a Lentate sul Seveso sulla Nazionale dei Giovi. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 8 per l’Incendio del tetto di un edificio che, al piano terra, ospita un ristorante. Sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Seregno e di Lazzate, l’autoscala della sede centrale e il ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 31 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorquesta mattina asulsulla Nazionale dei Giovi. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 8 per l’deldi un edificio che, al piano terra, ospita un ristorante. Sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Seregno e di, l’autoscala della sede centrale e il ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

poliziadistato : Fabio è il poliziotto intervenuto a Voltri (Ge) per salvare Mirko e sua figlia saliti sul tetto per sfuggire alle f… - StellaSirio60 : RT @vigilidelfuoco: Operazioni di spegnimento in altezza per i #vigilidelfuoco di #Savona, impegnati dalle ore 8:45 in zona centro per un #… - ilnazionaleit : Incendio tetto in via Bartoli a Savona, proseguono le operazioni. La proprietaria di un alloggio: 'Soffitto pieno d… - savonanews : Incendio tetto in via Bartoli a Savona, proseguono le operazioni. La proprietaria di un alloggio: 'Soffitto pieno d… - franconemarisa : RT @vigilidelfuoco: Operazioni di spegnimento in altezza per i #vigilidelfuoco di #Savona, impegnati dalle ore 8:45 in zona centro per un #… -