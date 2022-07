Ilary Blasi | parlano i suoi amici | “Non vuole apparire come la moglie tradita dal marito”

Leggi su biccy

(Di domenica 31 luglio 2022)non è mai stata una grande fan di Instagram, anche se ultimamente –molti hanno potuto notare – sempre più spesso pubblica selfie al mare e video con la famiglia. Ecco un esempio:mai da quando si è lasciata da Francesco Totti è diventata una “Instagram Star”? A rispondere sono stati alcunicontattati dal settimanale DiPiù. “ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato” – si legge su GossipeTv che ha ripreso il virgolettato – “E non vorrebbe mai, per nessun motivo,lainconsolabiledal. Al contrario, lei è una donna tosta efarlo sapere al mondo intero. Credo che lei abbia ...