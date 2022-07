Il Pd stregato dall’agenda Draghi Parla il vicepresidente Cinque Stelle alla Camera | Scerra | “Non è più la voce degli ultimi”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 31 luglio 2022) Chi è già al doppio mandato non verrà ricandidato dai. Una scelta “che conferma la coerenza del Movimento. E si tratta dell’ennesima dimostrazione che siamo diversi da tutti gli altri partiti”. Una linea di demarcazione netta quella che distingue i pentastellati secondo Filippo, deputato M5S edel gruppo a Montecitorio. “Del resto – aggiunge ilmentare – il limite del secondo mandato ha a che vedere col dna della nostra forza politica, ne rappresenta un valore fondamentale: noi siamo i portadei cittadini nelle istituzioni”. Com’era un tempo, insomma, secondo lei è ancora oggi. Al centro per noi c’è sempre il cittadino, non il politico di professione. Ai cittadini quindi è chiaro ancora una volta che noi manteniamo le promesse. Al momento ...