Giancarlo Giannini compie 80 anni | «Non festeggerò | penso al futuro»

Agenzia_Ansa : Giancarlo Giannini, i magnifici 80 anni dell'attore ribelle #ANSA - akakarolina : Già visto mille volte ma Mimì Metallurgico ferito nell'onore si riguarda. 1972 Lina Wertmuller. Giancarlo Giannini,… - TweetNotizie : Giancarlo Giannini, i suoi 25 personaggi più famosi - mauro__zanon : RT @Agenzia_Ansa: Giancarlo Giannini, i magnifici 80 anni dell'attore ribelle #ANSA - ___MariaV___ : RT @rada_maja: ????1.agosto compie 80 anni Giancarlo Giannini , autore, doppiatore e regista ????Premi: 5 David di Donatello, 6 Nastri d’argent… -

Sky Tg24

MyMovies lo premia con tre stellette sulle cinque messe a disposizione e specifica come il merito sia in gran parte di Lina Wertmuller senza dimenticaree Mariangela Melato. Sono ...Dal marinaio siciliano Gennarino Carunchio al guappo Pasqualino Frafuso detto 'Settebellezze', dall'ispettore di polizia Rinaldo Pazzi all'agente segreto René Mathis, scopriamo le migliori ... Giancarlo Giannini, i 25 personaggi più famosi dell'attore Giancarlo Giannini, nato a La Spezia il 1 agosto del 1942, compie 80 anni. Ma, come ha rivelato in una recente intervista al Corriere della Sera, «non festeggerò, non sono tipo da anniversari, non mi ...Mimì metallurgico ferito nell’onore sarà trasmesso in prima serata da Rete 4. Tutto quello che c'è da sapere sul film con Giancarlo Giannini.