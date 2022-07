GF Vip Party 7, scelti i nuovi conduttori: è da rimanerci di stucco (Di domenica 31 luglio 2022) GF Vip Party 7. Anche lo show che corre parallelo ai binari del Grande Fratello Vip 7 è pronto a partire, con due conduttori eccellenti. Chi sono? Sarà al suo fianco. Seguirà ogni momento e lo commenterà caldo. Come sempre. Più di sempre. Quando nasce una nuova edizione del Grande Fratello Vip ecco che da una sua costola nasce GF Vip Party e dato che la prossima edizione del reality Vip sarà la numero 7, anche il “suo” Party avrà affiancato in numero 7. Logo-GF-VIP-Party-Altranotizia.it – (Fonte: Google)Alfonso Signorini non lascia nulla al caso ed è per tale motivo che per la conduzione dello show ha scelto due personaggi che sono entrati nelle simpatie di milioni di persone. Due personaggi ovviamente nati nel loft di Cinecittà. Chi saranno i due conduttori del GF ... Leggi su altranotizia (Di domenica 31 luglio 2022) GF Vip7. Anche lo show che corre parallelo ai binari del Grande Fratello Vip 7 è pronto a partire, con dueeccellenti. Chi sono? Sarà al suo fianco. Seguirà ogni momento e lo commenterà caldo. Come sempre. Più di sempre. Quando nasce una nuova edizione del Grande Fratello Vip ecco che da una sua costola nasce GF Vipe dato che la prossima edizione del reality Vip sarà la numero 7, anche il “suo”avrà affiancato in numero 7. Logo-GF-VIP--Altranotizia.it – (Fonte: Google)Alfonso Signorini non lascia nulla al caso ed è per tale motivo che per la conduzione dello show ha scelto due personaggi che sono entrati nelle simpatie di milioni di persone. Due personaggi ovviamente nati nel loft di Cinecittà. Chi saranno i duedel GF ...

_sportscardshop : RT @WatchTheBreaks: Paolo Banchero 1/1 from Panini VIP Party - WatchTheBreaks : Paolo Banchero 1/1 from Panini VIP Party - infoitcultura : Party Jennifer Lopez a Capri: Leonardo di Caprio, Jared Leto e tutti i vip presenti - GraziellaGiust4 : @itisnicoleeee Pier ha fatto di importante tale quale domenica in anche se poco e ottobre GF vip party - infoitcultura : GF Vip Party, chi sono i due ex gieffini scelti per la conduzione?/ Soleil Sorge e… -