Fdv - Cgil | l' Italia invecchia | tra 20 anni mancheranno 6 | 8 milioni di lavoratori

ROMA, 31 LUG L'Italia che invecchia e in crisi demografica dovrà fare i conti anche con le conseguenze sul mercato del lavoro. Come si legge in una ricerca della Fondazione di Vittorio della Cgil, "fra vent'anni il bacino dei potenziali lavoratori subirà una netta diminuzione, 6,8 milioni di persone, mentre la popolazione non in età da lavoro (under 15 e over 64) registrerà una robusta ... Il nostro Paese - sottolinea la ricerca - privo dell'energia delle giovani generazioni sconterà nel medio e lungo periodo un deficit di ...