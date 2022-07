F1 | Masi | “Ricevute minacce di morte | avevo paura di venire aggredito per strada”

Leggi su sportface

(Di domenica 31 luglio 2022) “Ho passato giorni bui, in cui mi sentivo l’uomo più odiato del pianeta. Ho ricevutodi, da persone che promettevano di prendersi cura di me e della mia famiglia. Ricordo ancora benissimo quando passeggiavo per le strade di Londra, un giorno o due dopo la gara: ho iniziato a guardarmi alle spalle, a chiedermi se le persone chedietro mi avrebbero attaccato“. Questa la testimonianza di Michaelrivelata in un’intervista rilasciata al Daily Telegraph di Sydney. L’ex direttore di gara di F1 si è reso protagonista della stagione 2021 per una serie di scelte quantomeno discutibili, con l’apice toccato ad Abu Dhabi, quando, per la decisione inedita (con il relativo cavillo sistemato in vista della nuova stagione) di non far sdoppiare le monoposto alla ripartenza del Gp, ha di fatto consegnato la ...