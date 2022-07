Due ragazze investite e uccise da un treno alla stazione di Riccione. Stavano attraversando i binari (Di domenica 31 luglio 2022) Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione (Rimini) diretto verso Milano. È successo intorno alle 7. Dalle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona e si stanno predisponendo servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Due, ancora non identificate, sono stateda unAlta Velocità in transitodi(Rimini) diretto verso Milano. È successo intorno alle 7. Dalle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare ine tentare di attraversare i, barcollando. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Ferroviaria. Il traffico ferroviario è stato sospeso tra Rimini e Cattolica, in direzione Ancona e si stanno predisponendo servizi sostitutivi ai treni regionali con degli autobus. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

