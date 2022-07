D'Amico: 'Scudetto? Siamo reduci da un campionato strano. Inter, Milan e Juve...' (Di domenica 31 luglio 2022) Intervenuto dagli studi di Sky, l'agente Fifa, Andrea D'Amico, ha espresso la propria opinione in merito alla prossima corsa Scudetto.... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022)venuto dagli studi di Sky, l'agente Fifa, Andrea D', ha espresso la propria opinione in merito alla prossima corsa....

junews24com : D'Amico sicuro: «Favorita per lo Scudetto? Serie A strana, ma...» - - FcInterNewsit : D'Amico: 'Inter favorita per lo Scudetto? Difficile dirlo. L'ultimo lo ha vinto Conte' - TUTTOJUVE_COM : D'Amico abbottonato: 'Siamo reduci da un campionato strano. Favorita per lo scudetto? Difficile dirlo' - cerrygardinale1 : @NoaLanghiano @eltecatito_ Chi lavora ha vinto uno scudetto, comprando giovani bollati come pacchi da te, il sapien… - alessia__Z : #NuovaFotoProfilo ebbene si torna Monica, questa volta con lo scudetto sul petto ?????? Un ringraziamento speciale a… -