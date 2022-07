(Di domenica 31 luglio 2022) Ancora, sempre e comunque. Il campione tricolore in carica non ha fatto prigionieri nemmeno in2, centrando il secondo successo in altrettante gare svolte dal CIV sul ...

motosprint : ?? ???? #CIV #SBK: l'inarrestabile Michele #Pirro vince anche Gara 2 a #Misano - Moto_it : Le gare e i vincitori dell'appuntamento notturno (per SS e Sbk) del Civ - gponedotcom : Michele Pirro e Alessandro Delbianco monopolizzano la scena nella notturna del CIV Superbike. A Misano la spunta di… - Tuttipazziperi1 : Il pilota della @DucatiMotor conquista la prima gara del weekend romagnolo, regolando di forza @aledelbianco52 negl… - gponedotcom : Uno scatenato Alessandro Delbianco si assicura la pole position nella seconda sessione di qualifiche del CIV Superb… -

Misano: Vocino vince una folle Gara 2 della SS300 a Misano Pirro fa doppietta Dopo la vittoria ottenuta nella Racing Night del sabato, il pilota pugliese ha conquistato anche la manche domenicale ...Il Keope Motor Team è tornato in azione nel weekend sul tracciato di Misano in occasione dell'ultimo appuntamento prima della pausa estiva delSuperbike . A tenere alti i colori della squadra c'è per l'occasione una new entry, ovvero Simone Corsi , chiamato a raccogliere il testimone lasciato da Niccolò Canepa , mentre dall'altra parte ...Settima vittoria stagionale per il pilota Barni Spark Racing Team, ancora una volta davanti a Delbianco e Krummenacher ...Il campione italiano in carica ha battuto il tenace Alessandro Delbianco, autore del giro più veloce all'ultimo passaggio. Vitali è 3°, mentre Simone Corsi è 6° ...