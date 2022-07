Canoa slalom | Mondiali Augusta 2022 | Bertoncelli quinta nel C1 | De Gennaro out in semifinale nell’extreme

(Di domenica 31 luglio 2022) Ultima giornata deidiad, in Germania, senza medaglie per l’Italia. Giovanni De, dopo l’argento nel K1, ci riprovakayak, dove si ferma incontro il francese Anatole Delassus e il tedesco Stefan Hengst, poi medaglia d’argento e di bronzo rispettivamente. Il titolo iridato va invece al britannico Joseph Clarke. Nella stessa specialità Stefanie Horn esce invece di scena in batteria, eliminata dalla polacca Klaudia Zwolinska e dalla britannica Kimberly Woods, poi argento alle spalle dell’australiana Jessica Fox. Completa il podio la rappresentante di Andorra Monic Doria Vilarrubla.CANADESE Nellacanadese monoposto la migliore dell’Italia è ...

Ai Mondiali di canoa slalom di #Augsburg2022 Giovanni De Gennaro vicecampione del Mondo nel K1! Canoa slalom, Mondiali Augusta 2022: Marta Bertoncelli ottima quinta nel C1, Giovanni DeGennaro si ferma in semifinale. Sideris Tasiadis trionfa nel C1 mondiale, nessun italiano fra i primi 10. Canoa slalom, finale mondiale C1: vince la Herzog, Marta Bertoncelli conferma i suoi progressi entrando in top 5. Mondiali Canoa: argento De Gennaro nello Slalom K1.

Non c'erano italiani all'ultimo atto dellamaschile: in semifinale il migliore è stato Raffaello Ivaldi in 107.96, ad 1.92 dall'ultimo tempo utile per entrare fra i migliori 1, quello di Debliquy. Ventesimo Paolo Ceccon in 110.06 (...Detto del terzo posto della Franklin, la Bertoncelli si mette dietro delle belle personalità come Marjorie Delassus e Gabriela Satkova, entrambe gravate di otto penalità (121.12 e 121.87). Ottava ...Risultati ultima giornata dei Mondiali di Augusta 2022 di canoa slalom: Bertoncelli quinta nel C1, De Gennaro out in semifinale nell'extreme ...CALENDARIO 30 LUGLIO MONDIALI AUGUSTA 2022 Sabato 30 luglio 09.03 Semifinale K1 femminile 09.51 - Marta Bertoncelli 10.01 - Stefanie Horn 10.08 Semifinale K1 maschile 11.10 - Zeno Ivaldi 11.22 - Giova ...