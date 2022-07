SPECIALE TG5: UNO SPECIALE IN SECONDA SERATA PER RICORDARE #MARILYNMONROE (Di sabato 30 luglio 2022) Sabato 30 luglio, in SECONDA SERATA, su Canale 5, va in onda lo SPECIALE TG5 «Marilyn, La Diva». L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico e realizzato da Anna Praderio, è dedicato a Marilyn Monroe, mito assoluto e sempre moderno, in occasione del 60esimo anniversario della prematura scomparsa. Il 5 agosto 1962, infatti, in circostanze mai del tutto chiarite, Marilyn Monroe muore. Aveva soltanto 36 anni. Era nata il 1º giugno del 1926, a Los Angeles, la città che l’aveva resa celebre quanto infelice, fragile e sola, manipolata e usata e – infine – abbandonata. Nel 1953, Niagara avvia una giovane Marilyn verso lo status d’icona mondiale di bellezza, sensualità e stile: dopo, nel carnet di titoli leggendari che la vedono protagonista, si susseguono drama e sofisticate commedie. ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 30 luglio 2022) Sabato 30 luglio, in, su Canale 5, va in onda loTG5 «Marilyn, La Diva». L’approfondimento della testata diretta da Clemente Mimun, a cura di Claudio Fico e realizzato da Anna Praderio, è dedicato a Marilyn Monroe, mito assoluto e sempre moderno, in occasione del 60esimo anniversario della prematura scomparsa. Il 5 agosto 1962, infatti, in circostanze mai del tutto chiarite, Marilyn Monroe muore. Aveva soltanto 36 anni. Era nata il 1º giugno del 1926, a Los Angeles, la città che l’aveva resa celebre quanto infelice, fragile e sola, manipolata e usata e – infine – abbandonata. Nel 1953, Niagara avvia una giovane Marilyn verso lo status d’icona mondiale di bellezza, sensualità e stile: dopo, nel carnet di titoli leggendari che la vedono protagonista, si susseguono drama e sofisticate commedie. ...

