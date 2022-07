Sinner batte Agamenone, in finale a Umago contro Alcaraz (Di sabato 30 luglio 2022) Umago (CROAZIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner raggiunge Carlos Alcaraz nella finale del “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking e 2 del seeding, in semifinale si è aggiudicato il derby contro Franco Agamenone, numero 136 del ranking, battuto 6-1, 6-3.In finale, dunque la sfida contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, prima testa di serie e al quinto posto nel ranking mondiale, che nel pomeriggio ha battuto l'italiano Giulio Zeppieri numero 168 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Il 19enne iberico si è imposto 7-5, 4-6, 6-3. Ma è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)(CROAZIA) (ITALPRESS) – Jannikraggiunge Carlosnelladel “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di, in Croazia. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 10 del ranking e 2 del seeding, in semisi è aggiudicato il derbyFranco, numero 136 del ranking, battuto 6-1, 6-3.In, dunque la sfidalo spagnolo Carlos, prima testa di serie e al quinto posto nel ranking mondiale, che nel pomeriggio ha battuto l'italiano Giulio Zeppieri numero 168 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Il 19enne iberico si è imposto 7-5, 4-6, 6-3. Ma è ...

Eurosport_IT : SINNERRRR ???????? Jannik Sinner batte in due set Jaume Munar e vola ai quarti all'ATP di Croazia ??????… - WeAreTennisITA : Sulla terra ad Umago Sinner non fallisce ?? Batte Munar per 6-4 6-4 e raggiunge i quarti. Passa anche Zeppieri super… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sinner batte Agamenone, in finale a Umago contro Alcaraz - - Tele_Nicosia : Sinner batte Agamenone, in finale a Umago contro Alcaraz - blogsicilia : #notizie #sicilia Sinner batte Agamenone, in finale a Umago contro Alcaraz - -