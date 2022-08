PSR J0952-0607, una pulsar da record (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo aver risucchiato quasi completamente la stella compagna, questa pulsar estrema non è solo una campionessa in velocità di rotazione, ora è anche, quasi certamente, la più massiccia conosciuta! Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo aver risucchiato quasi completamente la stella compagna, questaestrema non è solo una campionessa in velocità di rotazione, ora è anche, quasi certamente, la più massiccia conosciuta!

PSR J0952 - 0607, una pulsar da record È l'equivalente astronomico di un atleta olimpico che vince una medaglia d'argento in uno sport e una d'oro in un altro. La pulsar PSR J0952 - 0607, che si trova a circa 20000 anni luce nella costellazione del Sestante, detiene già il titolo di secondo rotatore più veloce conosciuto , ruotando attorno al proprio asse in soli 1,41 ... Psr J0952 - 0607, una vedova nera da record Stiamo parlando di Psr J0952 - 0607 , una pulsar al millisecondo distante circa 3mila anni luce dalla Terra in direzione della costellazione del Sestante . Scoperta nel 2017 da Bassa et al ... Media Inaf Psr J0952-0607, una vedova nera da record Secondo un nuovo studio, Psr J0952-0607 – una stella di neutroni scoperta nel 2017 all'interno di un sistema black widow pulsar distante 3mila anni luce dalla Terra – sarebbe una trottola spaziale da ... Stella di neutroni ha una massa da record: "500.000 masse terrestri di nuclei tutti aggrappati insieme" È la stella di neutroni più pesante mai individuata quella scoperta grazie ai dati raccolti dal telescopio Keck I. I ricercatori hanno scoperto l'esistenza di una stella di neutroni che ...