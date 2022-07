infoitinterno : Valentina Vezzali aderisce a FI/ Calenda accoglie ex ministri azzurri, polveriera M5s -

ilGiornale.it

Dopo la scissione targata Di Maio , anche ilcontinua a perdere pezzi. L'ultima in ordine di tempo a salutare Giuseppe Conte è la deputata Maria Soave Alemanno : "Lascio il Movimento 5 Stelle. ...nel. Addi eccellenti, la valanga travolge Conte. Ecco chi "rischia brutto" Crippa ha annunciato la scelta scrivendo una lettera indirizzata ai colleghi del gruppo grillino. La scelta ... Polveriera M5s. Anche D'Incà e Crippa salutano Giuseppi: "Irresponsabile" Altri due big lasciano il Movimento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento è netto: “Non posso che prendere atto delle insanabili divergenze tra il mio percorso e quello assunto nelle ultime se ...Per il momento non sono arrivate conferme o smentite, ma il Movimento è ormai una polveriera: dopo l’addio di Max Bugani e Marco Piazza destinazione Mdp – Articolo 1, Andkronos ha confermato l’addio ...