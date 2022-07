Napoli, Sky: “Accellerata decisiva per Kepa Arrizabalaga” (Di sabato 30 luglio 2022) Napoli Kepa- Ottavo giorno di allenamento per i Partenopei, gli uomini di Spalletti dopo un risveglio muscolare hanno fatto una partitella a campo ridotto. Oggi c’è stata la presentazione del nuovo difensore Kim Min Jae. Il D.S del Napoli è alla ricerca del nuovo portiere poichè, come dimostrato in amichevole Alex Meret non conferma la sicurezza adatta per la porta degli azzurri. Secondo quanto riportato da Sky, il Napoli insiste con il Chelsea per Kepa Arrizabalaga. I contatti per il 27enne portiere spagnolo sono vivi e le parti più vicine, tanto che c’è già una base d’intesa sulla formula dell’operazione: prestito secco. Per quanto riguarda la condivisione dello stipendio, il 75% dell’ingaggio che sarà a carico del club inglese. Manca invece l’accordo sui bonus, al momento lo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 30 luglio 2022)- Ottavo giorno di allenamento per i Partenopei, gli uomini di Spalletti dopo un risveglio muscolare hanno fatto una partitella a campo ridotto. Oggi c’è stata la presentazione del nuovo difensore Kim Min Jae. Il D.S delè alla ricerca del nuovo portiere poichè, come dimostrato in amichevole Alex Meret non conferma la sicurezza adatta per la porta degli azzurri. Secondo quanto riportato da Sky, ilinsiste con il Chelsea per. I contatti per il 27enne portiere spagnolo sono vivi e le parti più vicine, tanto che c’è già una base d’intesa sulla formula dell’operazione: prestito secco. Per quanto riguarda la condivisione dello stipendio, il 75% dell’ingaggio che sarà a carico del club inglese. Manca invece l’accordo sui bonus, al momento lo ...

sscnapoli : ?? #NapoliMallorca in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Sky ?? - SkyTG24 : Napoli, ai domiciliari in giro senza casco, patente e assicurazione - SkyTG24 : Napoli, racket da 10 euro al giorno a commercianti in mercato - serie_a24 : #Napoli, Sky: “Accellerata decisiva per Kepa Arrizabalaga” - NapoliFCNews : Rinnovo Fabian, il Napoli vuole la clausola rescissoria: le opzioni sul tavolo – SKY #Napoli #SSCNapoli… -