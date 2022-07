Napoli, il Real Madrid ha un piano per Fabiàn Ruiz (Di sabato 30 luglio 2022) Tra i nodi di mercato del Napoli c'è quello legato al futuro di Fabiàn Ruiz. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023,... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Tra i nodi di mercato delc'è quello legato al futuro di. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023,...

Naples___ : Ha già fatto sapere di scegliere il Real Madrid con tutto il rispetto per la Juve. Ottima crescita al Napoli per un… - sportli26181512 : Napoli, il Real Madrid ha un piano per Fabiàn Ruiz: Tra i nodi di mercato del Napoli c'è quello legato al futuro di… - NapoliBrasile : RT @sscnapoli: ?? #NapoliMallorca in diretta sulla nostra pagina Facebook e su Sky ?? - FJack02 : @J4nitzio @Napoli_Report @FabrizioRomano Questo è un desiderio di Ancelotti, ma Florentino vuole altro. Guarda chi… - NapoliAddict : Il Real Madrid torna alla carica: lo vuole Carlo Ancelotti! #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Napoli -