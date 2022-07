napolista : Morte #Bochicchio, i test genetici dicono che il corpo bruciato è quello del broker Sul Messaggero. Il Dna del fra… - infoitinterno : Morte Massimo Bochicchio, il test Dna fuga ogni dubbio - ilriformista : È il Dna a fugare ogni dubbio, il corpo carbonizzato dopo l’incidente in moto a Roma del 19 giugno scorso è del bro… - mariali94316534 : RT @romatoday: Morte Massimo Bochicchio, il test Dna fuga ogni dubbio: è suo il corpo carbonizzato - romatoday : Morte Massimo Bochicchio, il test Dna fuga ogni dubbio: è suo il corpo carbonizzato -

... che hanno aperto un fascicolo d'indagine sulladel broker, hanno cercato di ricostruire l'... poi l'esplosione del mezzo avrebbe carbonizzato il corpo diprobabilmente morto sul colpo ...Dall'esame autoptico risulta che lasia stata la conseguenza dell'urto a forte velocità. ..., secondo i testimoni che l'hanno visto morire, non aveva alcuna auto nelle vicinanze. ...Il corpo carbonizzato nell'incidente in via Salaria, a Roma, è del 56enne Massimo Bochicchio, ma restano ancora dubbi sulle cause ...ROMA C'è almeno un punto fermo nel giallo sulla morte di Massimo Bochicchio. Il corpo carbonizzato del motociclista che lo scorso 19 giugno è andato a schiantarsi contro il muro ...