Lewandowski: «Il Bayern ha detto un sacco di sciocchezze su di me per giustificare la mia partenza» (Di sabato 30 luglio 2022) In un’intervista rilasciata a Espn, Robert Lewandowski ha parlato dell’addio al Bayern Monaco e del passaggio al Barcellona. Ha accusato il club tedesco di aver raccontato molte bugie per giustificare la sua partenza. Gli è stato chiesto se ha deciso di andar via perché il club si era messo sulle tracce di Haaland. Ha detto di no. “No, non aveva niente a che fare con Erling. Non voglio parlare di quello che è successo esattamente. Ma se la domanda è se la decisione di trasferirmi è stata colpa sua, la risposta è no. Non sarebbe stato un problema se fosse venuto al Bayern, ma alcune persone non dicono la verità, dicono qualcosa di diverso e per me è sempre stato importante essere chiaro, rimanere fedele, e forse per alcune persone questo era il problema. E alla fine so che qualcosa non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 luglio 2022) In un’intervista rilasciata a Espn, Robertha parlato dell’addio alMonaco e del passaggio al Barcellona. Ha accusato il club tedesco di aver raccontato molte bugie perla sua. Gli è stato chiesto se ha deciso di andar via perché il club si era messo sulle tracce di Haaland. Hadi no. “No, non aveva niente a che fare con Erling. Non voglio parlare di quello che è successo esattamente. Ma se la domanda è se la decisione di trasferirmi è stata colpa sua, la risposta è no. Non sarebbe stato un problema se fosse venuto al, ma alcune persone non dicono la verità, dicono qualcosa di diverso e per me è sempre stato importante essere chiaro, rimanere fedele, e forse per alcune persone questo era il problema. E alla fine so che qualcosa non ...

napolista : #Lewandowski: «Il Bayern ha detto un sacco di sciocchezze su di me per giustificare la mia partenza» A Espn: «Tutt… - planetwin365ita : ???? #Lipsia e #BayernMonaco a contendersi la #Supercoppa di Germania?? I #bavaresi, veterani di questa competizione… - sportface2016 : #Lewandowski torna a parlare del passaggio dal #Bayern al #Barcellona - zazoomblog : Lewandowski: Il Bayern ha fatto ‘bull’ su di me prima della mossa del Barça - #Lewandowski: #Bayern #fatto #‘bull’ - Claudel_IT : @Alessandroad05 @lucaapole10 La Samp non ha soldi, quando te li danno 10? È come il Bayern che voleva tutti i soldi… -