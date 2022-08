Il presidente del Fenerbahce | ' Nessuna scusa all' Ucraina per i canti pro - Putin dei nostri tifosi'

Mov5Stelle : Leggi l’intervista realizzata da Il Fatto Quotidiano al presidente del MoVimento 5 Stelle, @GiuseppeConteIT??… - amnestyitalia : 'Quello di #civitanovamarche è l’ennesimo episodio di violenza machista, giustificata da una visione patriarcale e… - Agenzia_Ansa : Guatemala: arrestato noto giornalista anti-governativo. Il fondatore e presidente del quotidiano El Periódico, Zamo… - krudesky : RT @achillerossi5: #Letta sta organizzando la più grande, sofisticata, subdola e cinica, truffa elettorale della storia dalla politica mond… - marino29b : RT @OrtigiaP: DEGENERA LA SITUAZIONE TRA #SERBIA E #KOSOVO Il presidente serbo A. #Vucic ha affermato che il regime albanese del Kosovo p… -

Cronache Maceratesi

La nuova costituzione della Tunisia, confermata da un referendum (90% di sì, ma meno30% è andato a votare), attribuisce ampi poteri alKais Saied. Include anche l'islam, ma con un ruolo più identitatio che teocratico. Saied è comunque laico ed emargina gli islamisti di ...... nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalitàMinistero delle infrastrutture e ... COMMERCIO E TURISMO Mercoledì 3 agosto Proposta di nomina dell'ingegnere Gilberto Dialuce a... Sci, Carlo Maria Conti presidente del comitato umbro marchigiano La lunga lista di oppositori di Putin avvelenati. Forse si trovava in Sardegna. Ricoverato in intensiva, non sarebbe in pericolo di vita ...Si è conclusa la 3^ edizione del Marettimo Italian film Fest, la kermesse cinematografica che ha come mission “portare il cinema la dove un cinema non c'è mai stato”. Ideata e realizzata da “Solemar E ...