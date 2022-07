Gabrielli: “nessuna attività da questa interlocuzione per far cadere il governo Draghi” (Di sabato 30 luglio 2022) "Posso dire, per quello che è a conoscenza dei Servizi segreti italiani, che attività volte a favorire la caduta del governo Draghi da parte di questa interlocuzione non ci sono state", afferma il sottosegretario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 30 luglio 2022) "Posso dire, per quello che è a conoscenza dei Servizi segreti italiani, chevolte a favorire la caduta delda parte dinon ci sono state", afferma il sottosegretario L'articolo proviene da Firenze Post.

