F1, Carlos Sainz: “Abbiamo il passo per vincere la gara” – VIDEO (Di sabato 30 luglio 2022) Carlos Sainz si mangia le mani dopo le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, il pilota spagnolo era convinto di avere ormai ottenuto la pole position, prima che George Russell con un giro clamoroso gliel’andasse a soffiare proprio sotto la bandiera a scacchi. L’alfiere del Cavallino Rampante ha analizzato la sua Q3: “Avevo tutto sotto controllo, continuavo a fare passi verso la giusta direzione e mi sento sempre più a mio agio con la macchina. Probabilmente il secondo tentativo nel Q3 non è stato sufficiente per la pole: con un giro perfetto sarei stato davanti. Sentivo di avere il passo per la migliore prestazione, ci è sfuggita nell’ultimo settore a causa di qualche errorino. Congratulazioni a Russell, deve avere fatto un bel ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022)si mangia le mani dopo le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, il pilota spagnolo era convinto di avere ormai ottenuto la pole position, prima che George Russell con un giro clamoroso gliel’andasse a soffiare proprio sotto la bandiera a scacchi. L’alfiere del Cavallino Rampante ha analizzato la sua Q3: “Avevo tutto sotto controllo, continuavo a fare passi verso la giusta direzione e mi sento sempre più a mio agio con la macchina. Probabilmente il secondo tentativo nel Q3 non è stato sufficiente per la pole: con un giro perfetto sarei stato davanti. Sentivo di avere ilper la migliore prestazione, ci è sfuggita nell’ultimo settore a causa di qualche errorino. Congratulazioni a Russell, deve avere fatto un bel ...

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ IL PIU’ VELOCE IN UNGHERIA ?? Verstappen davanti a Leclerc I risultati ? - automotorinews : ??? #F1, Carlos #Sainz amareggiato dopo le qualifiche in Ungheria ??? 'Mi aspettavo di essere battuto da qualcun al… - tonedwk : RT @ItsPego: Carlos che inizia a vedere i frutti delle sue gufate sulla Redbull. Perez Out. #Sainz #essereFerrari #Perez #HungarianGP https… - OA_Sport : #F1, Carlos #Sainz: “Abbiamo il passo per vincere la gara” – VIDEO #HungarianGP - Claudiamarameo : RT @De_15f: Considerazioni: 1. Ho visto un miglioramento di Carlos gara dopo gara e ne sono felice! Anche lui ammette di sentirsi meglio ne… -