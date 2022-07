F.1, GP Ungheria - Libere 3, sotto la pioggia ha la meglio Latifi (Di sabato 30 luglio 2022) Le previsioni meteo non hanno sbagliato: la pioggia è stata protagonista in questo sabato di Budapest. Al termine della terza sessione di prove Libere, la Williams è balzata in testa con Nicholas Latifi, accompagnato da Alexander Albon che ha ottenuto il terzo tempo. Tra di loro la Ferrari di Charles Leclerc, autore di un testacoda senza conseguenze per la vettura. Difficile interpretare le performance. La sessione è iniziata sotto una pioggia battente con quasi tutti i piloti che hanno usato esclusivamente le gomme full wet. Solamente Fernando Alonso ha usato all'inizio le intermedie ma le pozzanghere hanno spinto lo spagnolo ad adeguarsi alla scelta fatta da tutti gli altri. Le condizioni della pista però sono migliorate notevolmente nel corso della sessione e la pista sul finale si stava velocemente ... Leggi su quattroruote (Di sabato 30 luglio 2022) Le previsioni meteo non hanno sbagliato: laè stata protagonista in questo sabato di Budapest. Al termine della terza sessione di prove, la Williams è balzata in testa con Nicholas, accompagnato da Alexander Albon che ha ottenuto il terzo tempo. Tra di loro la Ferrari di Charles Leclerc, autore di un testacoda senza conseguenze per la vettura. Difficile interpretare le performance. La sessione è iniziataunabattente con quasi tutti i piloti che hanno usato esclusivamente le gomme full wet. Solamente Fernando Alonso ha usato all'inizio le intermedie ma le pozzanghere hanno spinto lo spagnolo ad adeguarsi alla scelta fatta da tutti gli altri. Le condizioni della pista però sono migliorate notevolmente nel corso della sessione e la pista sul finale si stava velocemente ...

