Ermal Meta torna sul palco dopo i problemi al viso. Come sta il cantante? (Di sabato 30 luglio 2022) Ermal Meta torna sul palco, torna dai fan, riprende il suo tour e arriva a Porto Recanati. Il cantante era stato costretto ad annullare due date per problemi di salute. Credeva tutto passasse in fretta invece dopo avere visto di nuovo il suo viso gonfio ha iniziato a temere per la sua salute e ovviamente ha ritenuto giusto indagare, fare visite ed esami più approfonditi, capire la ragione dei suoi problemi al volto, alla testa. Ermal Meta ha anche condiviso con i follower le foto che mostrano alcune parti del viso e della testa gonfi. dopo due giorni di riposo e cure e di stop forzato l’artista ha rassicurato tutti. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 30 luglio 2022)suldai fan, riprende il suo tour e arriva a Porto Recanati. Ilera stato costretto ad annullare due date perdi salute. Credeva tutto passasse in fretta inveceavere visto di nuovo il suogonfio ha iniziato a temere per la sua salute e ovviamente ha ritenuto giusto indagare, fare visite ed esami più approfonditi, capire la ragione dei suoial volto, alla testa.ha anche condicon i follower le foto che mostrano alcune parti dele della testa gonfi.due giorni di riposo e cure e di stop forzato l’artista ha rassicurato tutti. ...

TicketOneIT : ??Prosegue senza sosta il tour estivo di @MetaErmal ? ??Noi non vediamo l'ora di vederlo?? ??Scopri i dettagli e acqu… - semamorepaz : RT @dduckbusters: Francesco Gabbani e Ermal Meta - Sara_verso_Meta : @MetaErmal Sembra la scena horror di un film ma purtroppo non lo è.. se persino le madri uccidono o lasciano morire… - telodogratis : Ermal Meta torna a cantare live dopo lo stop per i problemi di salute - mcbeatIes : Pensavo si stesse scherzando su Ermal Meta che fosse di fianco ad un sosia di Francesco Gabbani, per poi realizzare… -