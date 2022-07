Elezioni | Sarracino | “Pronti alla sfida a Meloni e Salvini

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La direzione provinciale di oggi,presenza del commissario Francesco Boccia, ha definito innanzitutto i punti principali del programma su cui il PD di Napoli si concentrerà in vista delle prossimepolitiche: lavoro, in particolar modo con la battaglia per il salario minimo; ambiente, che nella nostra provincia significa anche aiutare i nostri sindaci a proteggere i nostri territori da chi invece li distrugge; lottacamorra, su cui da mesi stiamo tenendo alta l’attenzione richiamando le istituzioni a livello nazionale”. Lo afferma il il segretario metropolitano del PD Napoli Marco, al termine dei lavori della direzione provinciale dem. “Saranno queste – spiega – le nostre battaglie identitarie. Ma oggi abbiamo anche approvato l’elenco delle ...