CM.com – Serie B, le trattative di giornata: il Parma si muove in attacco. Il Pisa è su Cissé, un addio vicino per il Palermo | Primapagina (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-30 17:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Tra due settimane si riparte, torna in campo la Serie B, la più affascinante degli ultimi anni viste le tante piazze storiche presenti. Tra queste, il Parma che si sta muovendo sul mercato degli attaccanti. Il ds, Mauro Pederzoli, sta infatti portando avanti due trattative: la prima per Nicolò Cambiaghi, giovane esterno offensivo di proprietà dell’Atalanta mentre l’altro nome sulla lista è quello di Nicola Sansone. Il giocatore del Bologna cerca una nuova destinazione e tra i club interessati c’è anche il Genoa. I rossoblù che intanto stanno seguendo, sempre per l’attacco, Filip Szymczak, giovane polacco del Lech Poznan, nella speranza che possa seguire le orme di Piatek, esploso ... Leggi su justcalcio (Di sabato 30 luglio 2022) 2022-07-30 17:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Tra due settimane si riparte, torna in campo laB, la più affascinante degli ultimi anni viste le tante piazze storiche presenti. Tra queste, ilche si stando sul mercato degli attaccanti. Il ds, Mauro Pederzoli, sta infatti portando avanti due: la prima per Nicolò Cambiaghi, giovane esterno offensivo di proprietà dell’Atalanta mentre l’altro nome sulla lista è quello di Nicola Sansone. Il giocatore del Bologna cerca una nuova destinazione e tra i club interessati c’è anche il Genoa. I rossoblù che intanto stanno seguendo, sempre per l’, Filip Szymczak, giovane polacco del Lech Poznan, nella speranza che possa seguire le orme di Piatek, esploso ...

