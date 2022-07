Calciomercato Sampdoria: sirene inglesi per Damsgaard (Di sabato 30 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria, il Brentoford avrebbe scelto Mikke Damsgaard come sostituto di Eriksen: le richieste dei blucerchiati Il Brentford e la Sampdoria hanno iniziato a parlare per Mikkel Damsgaard. L’esterno danese è il candidato principale per gli inglesi per sostituire Eriksen, trasferitosi al Manchester United. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Brentford ha offerto ai blucerchiati 14 milioni, mentre la Sampdoria ne chiede tra i 20 e i 25. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 luglio 2022), il Brentoford avrebbe scelto Mikkecome sostituto di Eriksen: le richieste dei blucerchiati Il Brentford e lahanno iniziato a parlare per Mikkel. L’esterno danese è il candidato principale per gliper sostituire Eriksen, trasferitosi al Manchester United. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Brentford ha offerto ai blucerchiati 14 milioni, mentre lane chiede tra i 20 e i 25. L'articolo proviene da Calcio News 24.

