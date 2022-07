Calciomercato Milan – De Ketelaere nella Top 10 dei più costosi | VIDEO (Di sabato 30 luglio 2022) Charles De Ketelaere, nuovo arrivo del Milan in questo Calciomercato, costerà 32 milioni di euro più bonus. Si piazza già nella Top 10 dei colpi più costosi del Diavolo. Ecco, dunque, la classifica generale nel VIDEO della redazione di... Leggi su pianetamilan (Di sabato 30 luglio 2022) Charles De, nuovo arrivo delin questo, costerà 32 milioni di euro più bonus. Si piazza giàTop 10 dei colpi piùdel Diavolo. Ecco, dunque, la classifica generale neldella redazione di...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - lucabianchin7 : Accordo totale tra #Milan e Bruges per #DeKetelaere: 32 milioni più 3 di bonus e una percentuale sul margine della… - CalcioOggi : Pista N'Dicka raffreddata: le richieste dell'Eintracht non sono compatibili con l'investimento per De... - Milan Ne… - CrapanzanoRobin : RT @FraLauricella: #DeKetelaere è del #Milan. La Lu-La non farà turnover. #lucca all’Ajax. #edicola #primapagina #Calciomercato https:/… -