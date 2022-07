Blitz dei carabinieri dei Nas, sanzionati i titolari di un bar e di una pizzeria (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel corso della serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Guardia Sanframondi coadiuvati da personale dei Nuclei carabinieri Ispettorato del Lavoro di Benevento e della Tutela della Salute di Salerno (NAS) con l’ausilio di personale dell’ASL di Benevento hanno proceduto al controllo di due esercizi commerciali in Guardia Sanframondi. L’esito conclusivo delle attività ispettive ha determinato la chiusura “ad horas” di un bar del paese con apposizione di sigilli, in quanto durante il controllo sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e funzionali. Il titolare è stato diffidato a non operare ulteriore attività di manipolazione, trasformazione e somministrazione di alimenti e bevande fino all’ottimale ripristino delle condizioni igienico- sanitarie. Per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel corso della serata di ieri idella Compagnia di Cerreto Sannita e della Stazione di Guardia Sanframondi coadiuvati da personale dei NucleiIspettorato del Lavoro di Benevento e della Tutela della Salute di Salerno (NAS) con l’ausilio di personale dell’ASL di Benevento hanno proceduto al controllo di due esercizi commerciali in Guardia Sanframondi. L’esito conclusivo delle attività ispettive ha determinato la chiusura “ad horas” di un bar del paese con apposizione di sigilli, in quanto durante il controllo sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie e funzionali. Il titolare è stato diffidato a non operare ulteriore attività di manipolazione, trasformazione e somministrazione di alimenti e bevande fino all’ottimale ripristino delle condizioni igienico- sanitarie. Per ...

