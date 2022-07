Bari, padre e figlio investiti: morto 48enne, in gravi condizioni il bimbo di sei anni Nella notte (Di sabato 30 luglio 2022) Incidente intorno a mezzanotte a Bari, quartiere Santo Spirito. L’uomo e suo figlio stavano attraversando la strada quando, per cause da dettagliare, sono stati travolti da una moto condotta da un ventenne. Si è subito fermato per prestare soccorso, è indagato per omicidio stradale. Il 48enne è morto praticamente sul colpo, il bimbo di sei anni è in gravi condizioni. Illesa la moglie della vittima e mamma del bambino, anche lei a passeggio con la famiglia. Intervento della polizia locale. Ne dà notizia il tgnorba. L'articolo Bari, padre e figlio investiti: morto 48enne, in gravi condizioni il ... Leggi su noinotizie (Di sabato 30 luglio 2022) Incidente intorno a mezza, quartiere Santo Spirito. L’uomo e suostavano attraversando la strada quando, per cause da dettagliare, sono stati travolti da una moto condotta da un ventenne. Si è subito fermato per prestare soccorso, è indagato per omicidio stradale. Ilpraticamente sul colpo, ildi seiè in. Illesa la moglie della vittima e mamma del bambino, anche lei a passeggio con la famiglia. Intervento della polizia locale. Ne dà notizia il tgnorba. L'articolo, inil ...

