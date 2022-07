Will Smith rompe il silenzio e dopo 4 mesi torna sui social con un lungo video in cui rivela: “Chris Rock non mi parla” (Di venerdì 29 luglio 2022) dopo mesi di silenzio, Will Smith è tornato sui suoi profili social per parlare di quanto accaduto la notte degli Oscar e del suo gesto nei confronti di Chris Rock. Come ricordiamo, il comico aveva fatto una battuta sul taglio dei capelli della moglie, affetta da alopecia. Arrabbiato, Smith non ci ha pensato due volte a salire sul palco e sferrare uno schiaffo a Chris. Le conseguenze sono state amare. Fresco vincitore del premio Oscar, ha rischiato che gli venisse tolta la statuetta, rimasta poi nelle sue mani. Ha perso però la possibilità di continuare a far parte dell’Academy. Nel corso dei mesi, l’attore si è chiuso nel riserbo più totale. Poche ore fa, a sorpresa, ... Leggi su isaechia (Di venerdì 29 luglio 2022)dito sui suoi profiliperre di quanto accaduto la notte degli Oscar e del suo gesto nei confronti di. Come ricordiamo, il comico aveva fatto una battuta sul taglio dei capelli della moglie, affetta da alopecia. Arrabbiato,non ci ha pensato due volte a salire sul palco e sferrare uno schiaffo a. Le conseguenze sono state amare. Fresco vincitore del premio Oscar, ha rischiato che gli venisse tolta la statuetta, rimasta poi nelle sue mani. Ha perso però la possibilità di continuare a far parte dell’Academy. Nel corso dei, l’attore si è chiuso nel riserbo più totale. Poche ore fa, a sorpresa, ...

