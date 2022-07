WhatsApp: questo lo devi sapere per forza, è vitale! (Di venerdì 29 luglio 2022) Stai pensando di passare da Android ad iPhone o viceversa? Attenzione, devi assolutamente conoscere questo trucco di WhatsApp per trasferire le chat in pochi click. Scopriamo nel dettaglio come funziona. La lotta tra iOS e Android va avanti da moltissimi anni, c’è chi sostiene che uno sia meglio dell’altro per vari motivi. Ma c’è anche L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 29 luglio 2022) Stai pensando di passare da Android ad iPhone o viceversa? Attenzione,assolutamente conosceretrucco diper trasferire le chat in pochi click. Scopriamo nel dettaglio come funziona. La lotta tra iOS e Android va avanti da moltissimi anni, c’è chi sostiene che uno sia meglio dell’altro per vari motivi. Ma c’è anche L'articolo proviene da Leggilo.org.

GesAU_it : -:¦:-•• Novità, adesso gli aggiornamenti di questo gruppo si possono ricevere su WhatsApp - VincentVanGh0ee : ok voglio iniziare un thread non richiesto: commentate con il vostro adesivo di whatsapp preferito/più utilizzato.… - Mara1781 : RT @Robertonuzzoam: L'invito è aperto a tutti i gruppi e movimenti che hanno lottato per la difesa dei cittadini negli ultimi due anni La… - ChiaCors : RT @Robertonuzzoam: L'invito è aperto a tutti i gruppi e movimenti che hanno lottato per la difesa dei cittadini negli ultimi due anni La… - BegalliSabrina : RT @Robertonuzzoam: L'invito è aperto a tutti i gruppi e movimenti che hanno lottato per la difesa dei cittadini negli ultimi due anni La… -