Ultime Notizie – Ucraina | Lavrov a Blinken | “Obiettivi saranno raggiunti”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Antonye Sergeysi sono parlati, per la prima volta dall’inizio della guerra inil 24 febbraio scorso. Il segretario di Stato americano ha detto di aver avuto “una conversazione franca e diretta” con il ministro degli Esteri russo, che ha esortato ad accettare “l’offerta sostanziale” proposta da Washington sullo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia. “Non posso darvi una valutazione se penso che le cose siano più o meno probabili” dopo il colloquio, ha ammesso il capo della diplomazia di Washington, osservando che era importante cheascoltasse da lui direttamente le questioni. “Ho sollevato con lui quello che avevo detto che avrei sollevato”, ha continuato, in un riferimento ai temi da lui anticipati, dall’export di grano allo scambio di ...

sole24ore : ?? È di sette morti e sei feriti il bilancio dei #bombardamenti effettuati dalle forze russe nelle ultime ore nell’o… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - TuttoSuRoma : #Roma, spaventoso incendio: il fumo e le fiamme avvolgono palazzi e auto. Residenti in strada - MenicocciG : I nuovi veicoli blindati MLS #SHIELD di fabbricazione italiana. #Guerra #Ucraina - Russia: reportage giornaliero, i… -

Il Sole 24 ORE

...le primeche trapelano, si tratterebbe di un gesto volontario. MILITARE MORTO IN CASERMA ' Scendo un attimo in ufficio a prendere una cosa ' : da quanto emerge, sarebbero state le...Ennesimo incendio nella terra dei fuochi. Poco dopo le 20 le fiamme sono divampate in una ditta di legnami ad . La colonna di fumo nero è visibile anche a Napoli e da tutto l'hinterland, diverse le ... Ucraina ultime notizie. Bombe sui prigionieri Azov, almeno 50 morti. Telefonata Blinken-Lavrov (Adnkronos) – Sono 54.088 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 29 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...Esplosioni nel centro di detenzione di Olenivka: almeno 53 morti e un numero imprecisato di feriti. Un rimpallo di colpe che prevede un’inchiesta in entrambi i Paesi ...