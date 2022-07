Tottenham, Conte: “Noi e la Roma dobbiamo lottare contro le superpotenze del calcio” (Di venerdì 29 luglio 2022) Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, alla vigilia dell’amichevole contro la Roma di Josè Mourinho, ha elogiato il lavoro svolto dal portoghese in conferenza stampa: “Noi e i giallorossi abbiamo lo stesso obiettivo, ovvero lottare contro le superpotenze che comandano in Inghilterra e in Italia. Stiamo lavorando bene tutti e due, quindi il paragone può essere corretto. Noi affrontiamo squadre come Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, mentre la Roma se la vede contro Inter, Milan e Juventus”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Il tecnico del, Antonio, alla vigilia dell’amichevoleladi Josè Mourinho, ha elogiato il lavoro svolto dal portoghese in conferenza stampa: “Noi e i giallorossi abbiamo lo stesso obiettivo, ovveroleche comandano in Inghilterra e in Italia. Stiamo lavorando bene tutti e due, quindi il paragone può essere corretto. Noi affrontiamo squadre come Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, mentre lase la vedeInter, Milan e Juventus”. SportFace.

sportface2016 : #Tottenham, #Conte: 'Noi e la #Roma dobbiamo lottare contro le superpotenze del calcio' - maespo69 : RT @ilRomanistaweb: ?? VIDEO - L'allenamento odierno della #Roma al #Netanya Stadium La squadra di #Mourinho è scesa in campo per preparare… - ilRomanistaweb : ?? VIDEO - L'allenamento odierno della #Roma al #Netanya Stadium La squadra di #Mourinho è scesa in campo per prepar… - sportli26181512 : Conte abbraccia Mourinho prima di Roma-Tottenham: 'Nessuna ruggine, rispetto reciproco': Intervistato da Massimo Ce… - paoloangeloRF : Tra Conte e Mourinho qualcosa è cambiato -