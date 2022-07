Tesla ha venduto il 75% dei suoi Bitcoin | perchè questa mossa?

(Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora una volta Elon Musk, il patron die SpaceX, sorprende il mondo intero. Nelle scorse ore, infatti l’azienda produttrice delle auto elettriche più famose sul globo, ha deciso di vendere una cospicua parte deiposseduti, la criptovaluta più famosa che ci sia.e i, 23/7/2022 – Computermagazine.itNel dettaglioha deciso di liquidare ben il 75 per cento del suo investimento inche alla fine del 2021 era di circa 2 miliardi di dollari, riscattando quindi 936 milioni di dollari, così come comunicato dalla stessa società attraverso una nota ufficiale. Nel rendere pubblici i dati finanziari del secondo trimestre del 2020,ha spiegato appunto di volersi “sbarazzare” di gran parte della sua moneta virtuale acquistata negli ...

CristinaMazzani : Tesla ha venduto il 75% dei suoi bitcoin - bigdarktiger : Ho venduto la mia Tesla Model 3... - lacittanews : Fonte: AdobeStock / sheilaf2002Il produttore di auto elettriche Tesla ha rivelato di possedere ancora asset digital… - lecriptovalute : RT “ Nel secondo trimestre, la società di veicoli elettrici di Elon Musk ha venduto il 75% dei suoi Bitcoin: attual… - ITCointelegraph : Nel secondo trimestre, la società di veicoli elettrici di Elon Musk ha venduto il 75% dei suoi Bitcoin: attualmente… -

Il Sole 24 ORE

Altro dato interessante:entra di nuovo della top ten europea assoluta, con modelli di tutte ... colpisce il dato di Jeep, con le versioni ibride plug - in a rappresentare il 47% delSi tratta di un ingegnere che ha lavorato sul progetto Urus, il SUV ultra -della Casa di ... Apple avrebbe assunto dirigenti e ingegneri da altre case automobilistiche quali Ford,, ... Perché Tesla ha venduto Bitcoin Ci ha perso o guadagnato Elon Musk conferma la vendita della maggior parte delle azioni valutate in bitcoin di Tesla, preservando quelle in dogecoin.Elon Musk, secondo la relazione trimestrale di Tesla, ha venduto tre quarti dei suoi Bitcoin a causa dell'imprevedibilità. Il motore principale di questo mercato, in cui un algoritmo informatico contr ...