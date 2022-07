Si fa pagare un milione di euro per le mascherine senza mai consegnarle: maxi truffa ai Castelli, indagato imprenditore (Di venerdì 29 luglio 2022) Aveva architettato una truffa ben congegnata, sfruttando il periodo della pandemia. E, approfittando della grande richiesta di mascherine chirurgiche, aveva preso ordini da ben 13 aziende, facendosi pagare in anticipo un totale di quasi un milione di euro. Peccato, però, che le mascherine fossero praticamente inesistenti e pertanto mai consegnate ai destinatari. Le indagini Le indagini sono iniziate nell’Aprile del 2021, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Sono iniziate, precisamente, dopo una querela per truffa presentata dal titolare di una società che lavora nel settore della vendita di materiale medico chirurgico. Le verifiche hanno permesso di fare caso a ben sei società che hanno stipulato, nei confronti di altre 13 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 luglio 2022) Aveva architettato unaben congegnata, sfruttando il periodo della pandemia. E, approfittando della grande richiesta dichirurgiche, aveva preso ordini da ben 13 aziende, facendosiin anticipo un totale di quasi undi. Peccato, però, che lefossero praticamente inesistenti e pertanto mai consegnate ai destinatari. Le indagini Le indagini sono iniziate nell’Aprile del 2021, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Sono iniziate, precisamente, dopo una querela perpresentata dal titolare di una società che lavora nel settore della vendita di materiale medico chirurgico. Le verifiche hanno permesso di fare caso a ben sei società che hanno stipulato, nei confronti di altre 13 ...

CorriereCitta : Si fa pagare un milione di euro per le mascherine senza mai consegnarle: maxi truffa ai Castelli, indagato imprendi… - wes_simo25 : @marifcinter Si ma fate pagare almeno un milione al Torino per il prestito. Cazzo siamo come la Caritas…regaliamo tutti, strapaghiamo tutti! - QuasiSalvatore : @BelloGiovanni @KapaMarci @PecoraleLuigi Kaysing la figura dello scemo se l’è fatta pagare qualche milione di dolla… - FerdyPalermo : @Danila0909 @ralphfiennes55 @TolliVincenzo figliebbucchinismo è comprare a 10 la qualità che gli altri comprano a 5… - MPerissin8 : @NoemiNavas2 @Labur1967 Certo, se metti un laureato a fare le fotocopie, dopo un milione di fotocopie avrà imparato… -