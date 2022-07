Roma, cadavere di un uomo trovato in appartamento: cocaina e hashish nel bagno (Di venerdì 29 luglio 2022) Polizia Roma, 29 luglio 2022 - Un uomo, Romano di 60 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione in via Ignazio Persico a Roma. Sul posto, dopo l'allarme lanciato da un vicino di casa, suo medico ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Polizia, 29 luglio 2022 - Unno di 60 anni, è statomorto nella sua abitazione in via Ignazio Persico a. Sul posto, dopo l'allarme lanciato da un vicino di casa, suo medico ...

AnsaRomaLazio : Cadavere in appartamento a Roma, indaga la polizia. Trovate tracce di sostanza stupefacente #ANSA - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Roma, trovato cadavere in casa alla #Garbatella: c'è anche la droga. Indaga la polizia - ilmessaggeroit : #Roma, trovato cadavere in casa alla #Garbatella: c'è anche la droga. Indaga la polizia - mummy53690440 : Cadavere di una donna trovato in spiaggia a Torvaianica. Al figlio le ultime parole: «Vado a fare una passeggiata»… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Cadavere di una donna trovato in spiaggia a Torvaianica. Al figlio aveva detto: «Vado a fare una passeggiata» -