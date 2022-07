Roma, Abraham: “Dybala? Nessuna gelosia, c’è posto per due re. Vogliamo lo scudetto” (Di venerdì 29 luglio 2022) Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, toccando vari temi tra cui l’arrivo di Paulo Dybala: “E’ un privilegio avere in squadra un calciatore del suo calibro. Nessuna gelosia, nella Roma c’è spazio per due re. Lo scudetto è il mio obiettivo e quello di tutto il gruppo, ma bisogna dare il massimo. Premier League? Non sento il bisogno di tornare, venire qui è la scelta migliore che potessi fare“. Il centravanti dei giallorossi ha poi parlato dell’amichevole contro il Tottenham, in cui ritroverà da avversari gli spurs: “Li ho incrociati spesso in Inghilterra e sarà emozionante sfidarli. Loro sono più avanti nella preparazione, ma non cerchiamo alibi e proveremo comunque a sconfiggerli. Nonostante sia solamente ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 luglio 2022) Tammy, attaccante della, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, toccando vari temi tra cui l’arrivo di Paulo: “E’ un privilegio avere in squadra un calciatore del suo calibro., nellac’è spazio per due re. Loè il mio obiettivo e quello di tutto il gruppo, ma bisogna dare il massimo. Premier League? Non sento il bisogno di tornare, venire qui è la scelta migliore che potessi fare“. Il centravanti dei giallorossi ha poi parlato dell’amichevole contro il Tottenham, in cui ritroverà da avversari gli spurs: “Li ho incrociati spesso in Inghilterra e sarà emozionante sfidarli. Loro sono più avanti nella preparazione, ma non cerchiamo alibi e proveremo comunque a sconfiggerli. Nonostante sia solamente ...

