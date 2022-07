Politiche 2022. Ecco chi vincerà! (Di venerdì 29 luglio 2022) Chi vincerà le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre? Chi saprà presentare agli italiani – che ancora avranno voglia di turarsi il naso e di andare a votare – una squadra di goveno seria, credibile, competente e affidabile, con a capo un candidato premier di altissima levatura. La personalizzazione della politica – dopo la caduta Leggi su freeskipper (Di venerdì 29 luglio 2022) Chi vincerà le elezionidel prossimo 25 settembre? Chi saprà presentare agli italiani – che ancora avranno voglia di turarsi il naso e di andare a votare – una squadra di goveno seria, credibile, competente e affidabile, con a capo un candidato premier di altissima levatura. La personalizzazione della politica – dopo la caduta

ItalyMFA : #Politiche2022???Indette per #25settembre le elezioni politiche per il rinnovo delle Camere ?Se sei iscritto AIRE ri… - ilpost : Da lunedì primo agosto il Post seguirà la campagna elettorale per le elezioni politiche con una #newsletter quotidi… - ItalyMFA : #Politiche2022??? Sei un elettore iscritto all’AIRE? ??Se hai recentemente cambiato indirizzo, ricordati di comunic… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Renzi: «Con Letta non ci sentiamo da tempo. Se il Pd vuole un’alleanza seria, parliamone» - freeskipperIT : Politiche 2022. Ecco chi vincerà! -