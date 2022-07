Piaggio fa il record di vendite. Il marchio vola grazie alla Vespa (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono oltre 320mila i veicoli che Piaggio ha venduto nel mondo nel primo semestre 2033 (+11,7 % sul 2021). Con ricavi consolidati pari a un miliardo e 53,1 milioni . Vespa, la solita formidabile ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Sono oltre 320mila i veicoli cheha venduto nel mondo nel primo semestre 2033 (+11,7 % sul 2021). Con ricavi consolidati pari a un miliardo e 53,1 milioni ., la solita formidabile ...

novasocialnews : Per Piaggio semestre record, utile di 45,2 mln - EstebBeltramino : Piaggio: semestre record, utile a 45,2 milioni #motori - MilanoFinanza : Utile Piaggio record a quota 45 milioni - zazoomblog : Per Piaggio semestre record utile di 452 mln - #Piaggio #semestre #record #utile - King_Money_92 : Per Piaggio semestre record, utile di 45,2 mln -