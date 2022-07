Mercato, Benevento a un passo da Salvatore Molina (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento è ai dettagli per Salvatore Molina. L’esterno classe ’92 potrebbe presto unirsi al gruppo di Fabio Caserta dopo l’esperienza dello scorso anno nelle fila del Monza. Per lui in Brianza 21 presenze tra campionato e play off nella stagione conclusa con la promozione in A in seguito alla vittoria in finale sul Pisa. Esterno duttile, il giocatore di Garbagnate Milanese può giocare sia a destra che a sinistra e negli ultimi anni ha agito prevalentemente in schemi di gioco che ne prevedevano l’impiego a tutta fascia. In serie A vanta due esperienze con Atalanta (2014/15) e Crotone (2020/21). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlè ai dettagli per. L’esterno classe ’92 potrebbe presto unirsi al gruppo di Fabio Caserta dopo l’esperienza dello scorso anno nelle fila del Monza. Per lui in Brianza 21 presenze tra campionato e play off nella stagione conclusa con la promozione in A in seguito alla vittoria in finale sul Pisa. Esterno duttile, il giocatore di Garbagnate Milanese può giocare sia a destra che a sinistra e negli ultimi anni ha agito prevalentemente in schemi di gioco che ne prevedevano l’impiego a tutta fascia. In serie A vanta due esperienze con Atalanta (2014/15) e Crotone (2020/21). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

